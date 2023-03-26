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اندلاع حريق في ناقلة قبالة جزيرة لومبوك الإندونيسية

اندلاع حريق في ناقلة قبالة جزيرة لومبوك الإندونيسية
26 مارس 2023 15:24

 ذكرت تقارير إعلامية محلية أن النيران اندلعت في ناقلة قبالة ساحل إقليم ويست نوسا تينجارا بإندونيسيا اليوم الأحد.

 وأفادت شبكة كومباس تي في الإخبارية أن الناقلة مملوكة لشركة بيرتامينا للطاقة الحكومية، حيث اندلعت النيران في الناقلة قبالة ساحل مستودع نفط بيرتامينا في امبينان، المدينة الواقعة في جزيرة لومبوك. وكان على متن الناقلة 17 شخصا عند اندلاع الحريق الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).

وتم إجلاء 14 منهم. ويتردد أن الثلاثة الباقين لقوا حتفهم في الحريق، بحسب شهود عيان وصيادين، شاركوا في عمليات إجلاء طاقم الناقلة إلى جانب وكالة البحث والإغاثة. 

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