وزراء خارجية دول الخليج يدينون تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
جاسم محمد البديوي
26 مارس 2023 15:17
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، بعثوا برسالة مشتركة إلى معالي وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، التي أدانت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بيزالل سموتريتش بإزالة بلدة حوارة من الوجود وتصريحاته التي تُنكر حقيقة وجود الشعب الفلسطيني. وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وبيّن معالي الأمين العام أن الرسالة تأتي تجسيداً لموقف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بشأن قضية فلسطين.
وقال معاليه: إن الرسالة تضمنت الثناء على الموقف الأميركي الرافض لهذه التصريحات، ودعوتهم للولايات المتحدة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على جميع الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وحث الإدارة الأميركية أيضاً على القيام بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع، يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.