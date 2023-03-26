النواب الأردني: حرق نسخة من القرآن فعل جبان

وصف رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إحراق نسخة من القرآن على أيدي مجموعة من المتطرفين في الدنمارك، بــ"الفعل الجبان الذي يرقى إلى الإرهاب". ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الصفدي قوله ، في مستهل جلسة المجلس اليوم الأحد بحضور هيئة الوزارة، إن "هذا الفعل لا يقل خطورة عن سواه من أفكار التطرف تلك التي طالما أسهمت في تأجيج مناخات الكراهية والعنف وضرب خاصرة التعايش السلمي بين الشعوب"، مشيرا إلى أن "هذا العمل يتزامن توقيته مع شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والتسامح والمغفرة".
وأكد أن "هذه الممارسات باتت تؤجج مشاعر مليار من المسلمين حول العالم، وتشكل إساءة مرفوضة للمصحف الشريف، ومن شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، وتتعارض بشكل صارخ مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية"، مطالبا السلطات الدنماركية وقفها فوراً.