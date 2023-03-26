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البرلمان العربي يستنكر بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف بالدنمارك

شعار البرلمان العربي
26 مارس 2023 13:51

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عن استنكاره الشديد لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، مُحَذّرًا بشدة من خطورة تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تؤجج مشاعر الكراهية، وتحرض على العنف، وتهدد أمن واستقرار المجتمعات.

وقال العسومي في بيان له اليوم: إن إحراق المصحف الشريف هو عملٌ همجي تستنكره كافة القوانين والمواثيق الدولية، كما أنه يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرًا إلى ضرورة العمل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر والابتعاد عن الإساءة للأديان ورموزها.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هؤلاء المتطرفين لن يحققوا أغراضهم الدنيئة، فالدين الإسلامي سيظل شامخًا في مواجهة هذه الحملات الممنهجة التي لن تنال منه أبدًا، داعيًا المجتمع الدولي للتصدي بقوة لمثل هذه الأعمال ومنع الإساءة للأديان كافة.

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المصدر: وكالات
البرلمان العربي
المصحف الشريف
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