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البرهان: نسعى لبناء جيش سوداني ملتزم بالمعايير التي ترتضيها الأنظمة الديموقراطية

عبد الفتاح البرهان
26 مارس 2023 13:35

 قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم بناء جيش لا يتدخل في السياسة. مشدداً على السعي لبناء جيش سوداني ملتزم بالمعايير التي ترتضيها الأنظمة الديموقراطية.

وأضاف البرهان أثناء خطاب له في العاصمة السودانية الخرطوم "نريد بناء قوات مسلحة بعيدا عن السياسة والمشاركة في أي اعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة".
وقال البرهان إننا "نريد أن نمكن أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها".

واتفقت الفصائل السياسية السودانية على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 أبريل المقبل.

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«السيادة السوداني»: بناء جيش مهني تحت سلطة مدنية
الفصائل السودانية تبحث تشكيل جيش موحد
المصدر: رويترز
عبدالفتاح البرهان
السودان
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