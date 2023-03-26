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مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم إرهابي غربي العراق

أرشيفية
26 مارس 2023 13:00

قُتل جندي عراقي وأصيب آخر جراء هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار الواقعة غربي العراق.

وقال مصدر أمني عراقي إن عناصر تنظيم داعش هاجمت نقطة للجيش العراقي ضمن موقع "النخيب" في محافظة الأنبار، مضيفاً أن التعرض أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

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هجوم إرهابي
داعش
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