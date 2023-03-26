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بوتين: روسيا والصين لا تعملان على تأسيس تحالف عسكري

بوتين
26 مارس 2023 12:23

نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين القول في مقابلة تلفزيونية بثت اليوم الأحد إن روسيا والصين لا تعملان على تأسيس تحالف عسكري، وأشار إلى أن التعاون العسكري بين البلدين يتسم بالشفافية.

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