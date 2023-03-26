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بدء التصويت في برلين لوضع أهداف مناخ أكثر طموحاً

بدء التصويت في برلين لوضع أهداف مناخ أكثر طموحاً
26 مارس 2023 11:25

بدأ صباح اليوم الأحد التصويت في استفتاء شعبي بولاية برلين بشأن وضع أهداف مناخ أكثر طموحا للولاية. ويسعى تحالف "بداية جديدة للمناخ" لتحقيق هدف أن تصبح برلين محايدة للمناخ بحلول 2030 ، وليس بحلول 2045 كما هو مقررا حتى الآن. ولتحقيق ذلك لابد من تغيير قانون تحول الطاقة الخاص بالولاية.

يشار إلى أنه يمكن لنحو 4ر2 مليون شخص يحق لهم التصويت ببرلين المشاركة في هذا الاستفتاء. وسوف تستمر صناديق الاقتراع في فتح أبوابها حتى الساعة 00ر18 (بالتوقيت المحلي). ومن أجل تغيير أهداف المناخ لابد أن يصوت أغلب الناخبين لصالح ذلك، على الأقل 25% منهم، أي ما يعادل 608 آلاف صوت. 

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المصدر: وكالات
برلين
المناخ
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