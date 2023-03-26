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عشرات القتلى في إعصار اجتاح ميسيسيبي الأميركية

صورة جوية للمنازل المدمرة بعد العواصف الرعدية وأعاصير اجتاحت الولاية في رولينج فورك ، ميسيسيبي
26 مارس 2023 10:53

لقي ما لا يقل عن 23 شخصًا في ولاية ميسيسيبي الأميركية مصرعهم ودمرت عشرات البنايات جراء إعصار قوي اجتاح مناطق من الجنوب الأميركي.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية أن إعصارًا تسبب في أضرار على بعد 60 ميلا (96 كيلومترا) شمال شرق بلدة جاكسون في ولاية ميسيسيبي.

وتقوم فرق البحث والإنقاذ من الأجهزة المحلية وعلى مستوى الولايات بمساعدة الضحايا المتضررين من الإعصار، فيما أبلغت بلدات ريفية منها "رولينغ فورك" و"سيلفر سيتي" عن دمار.

وقد اجتاح الإعصار الشمال الشرقي للبلاد بسرعة 70 ميلا في الساعة (113 كم/ ساعة) دون أن يضعف متجها نحو ألاباما.

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
ميسيسيبي
إعصار
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