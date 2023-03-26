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هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب جنوب العراق

موضوعية
26 مارس 2023 10:01

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر ،فجر اليوم، مدينة ميسان العراقية .    

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، اليوم، إن المراصد سجلت هزة أرضية قرب الحدود العراقية الايرانية تبعد 66 كيلو متراً شمال شرق العمارة، 500 كيلو متر جنوب بغداد.    

ولم تذكر الهيئة أية تفاصيل عن الخسائر، منوهة بأن سكان المنطقة شعروا بقوة الهزة الأرضية. 

 

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