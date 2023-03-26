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إبطال قنبلتين من الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

أرشيفية
26 مارس 2023 09:26

نجح خبراء متفجرات ألمان، في نزع فتيل قنبلتين جويتين أميركيتين تعودان للحرب العالمية الثانية في مدينة جوتنجن بوسط ألمانيا.

وتم إجلاء نحو 8500 شخص قبل العملية في الوقت الذي تم فرض منطقة حظر يبلغ نصف قطرها كيلو متراً واحداً حول القنبلتين.

وتوقفت، في الصباح، حركة السكك الحديدية بما في ذلك رحلات المسافات الطويلة عبر المحطة المركزية القريبة. وجرى السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بعد أن قام الخبراء بتفقد المنطقة للوقوف على الأضرار والمخاطر المحتملة.

وتم اكتشاف القنابل تحت ساحة شوتسن في جوتنجن. يشار إلى أنه أمر معتاد إلى حد ما في ألمانيا العثور على ذخائر غير منفجرة تعود للحرب العالمية الثانية. ويجري إبطال مفعول معظمها من قبل الخبراء دون وقوع حوادث.

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المصدر: وكالات
قنبلة
الحرب العالمية الثانية
ألمانيا
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