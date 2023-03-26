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الصين تُعلن إقامة علاقات دبلوماسيّة مع هندوراس

خلال حفل إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
26 مارس 2023 09:19

أعلنت الصين، اليوم الأحد، إقامة علاقات دبلوماسيّة مع هندوراس.
وغردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ "أقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية للتو".

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المصدر: وكالات
الصين
علاقات دبلوماسية
هندوراس
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