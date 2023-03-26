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السعودية تدين وتستنكر حرق المصحف الشريف في الدنمارك

شعار وزارة الخارجية السعودية
26 مارس 2023 09:09

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك من حرق للمصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاجن".

وأكدت المملكة "ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف والإقصاء. وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

 

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المصحف الشريف
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