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تضرر 9 آلاف أسرة نازحة جراء السيول في مأرب

طفلان في مخيم للنازحين بمدينة «حيس» (أرشيفية)
26 مارس 2023 02:39

عدن (الاتحاد)

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أعلنت الحكومة اليمنية تضرر أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة جراء سيول في محافظة مأرب وسط البلاد، خلال الأيام الـ10 الماضية. وذكر تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن «9 آلاف و120 أسرة نازحة تضررت جراء الأمطار والسيول التي هطلت على محافظة مأرب خلال الأيام الـ10 الماضية». وأوضح أن بين ذلك 273 أسرة تضررت بشكل كلي، و8847 أسرة تضررت بشكل جزئي.
ووجهت الوحدة «نداء استغاثة عاجلا للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية، بسرعة التدخل الطارئ لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية والإيوائية الضرورية لهم».
وفي سياق متصل، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن تصعيد الحوثيين في مديرية «حريب» بمحافظة مأرب، تسبب بنزوح جديد لمئات الأسر من منازلها.  وأضاف الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن «التصعيد الغادر والجبان لجماعة الحوثي، في جبهات غرب مديرية حريب، وما رافقه من قصف صاروخي ومدفعي على قرى بواره، ملعاء، شرق، ضو يكشف عن استهتار صارخ بدعوات وجهود التهدئة واستعادة الهدنة الإنسانية».  وأشار إلى أن «هذا الهجوم يؤكد مضي الحوثيين في نهج التصعيد السياسي والعسكري، ومحاولة استغلال حالة اللاسلم واللاحرب القائمة منذ انهيار الهدنة لتحقيق مكاسب ميدانية على الأرض، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين جراء الحرب التي فجرها الانقلاب».  وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة وصريحة لهذا التصعيد الذي وصفه بـ«الخطير» الذي يهدد بإعادة الأوضاع لمربع الحرب ونسف فرص التهدئة، وممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لإجبارهم على الانصياع لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

اليمن
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معمر الإرياني
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