اعتصام مفتوح في بغداد رفضاً لـ«سانت ليغو»

هدى جاسم (بغداد)

تحولت تظاهرة شارك بها العشرات وسط بغداد، أمس، إلى اعتصام مفتوح في محيط المنطقة الخضراء حيث مقر البرلمان العراقي، رفضاً لتعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام «سانت ليغو» الانتخابي المعدل.

وأفادت مصادر محلية بأن المحتجين تجمعوا منذ مساء أمس الأول، قرب بوابة التخطيط في المنطقة الخضراء، قبل أن يتظاهروا في وقت مبكر من صباح أمس، ويعلنون الاعتصام إلى حين تنفيذ مطالبهم. ومن بين المطالب التي دعا لها المحتجون، إلغاء جلسة البرلمان المخصصة لإكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد، أو رفع الفقرة المتعلقة باعتماد نظام «سانت ليغو».

وهدد المعتصمون باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمر انعقاد جلسة البرلمان.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القوات الأمنية العراقية فرضت إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء وأغلقت جميع بواباتها تزامنا مع الاحتجاجات.

وفي ذي قار جنوب العراق، شهدت ساحة الحبوبي وسط الناصرية تجمع العشرات من أنصار الحراك الشعبي، رفضا لاعتماد نظام «سانت ليغو». وقالت مصادر محلية إن المحتجين هددوا بالتصعيد في جميع المحافظات في حال مرر مجلس النواب هذا القانون، الذي رفضته تنسيقيات الحراك منذ عام 2019.

وأكد المحتجون أن القانون الجديد «يمثل عودة لهيمنة الأحزاب المتنفذة والتفافاً على مطالب الحراك الشعبي».

ويعود مشروع القانون الجديد، الذي قرأ قراءة أولى في البرلمان العراقي الشهر الماضي، إلى الآلية القديمة التي تم اعتمادها منذ عام 2014، وتضمنت نظام «سانت ليغو» الانتخابي المعدل.

ومشروع القانون قيد الجدل يتعلق بعودة العمل بنظام «سانت ليغو» الانتخابي المعدل وفق قاسم انتخابي بنسبة 1.9 والذي سيعود بالعراق في حالة إقراره، إلى العمل بنظام دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة وإلغاء صيغة الدوائر المتعددة المعتمدة في القانون الحالي.

وحذر السياسي الكردي المستقل محمود عثمان من إقرار تعديل قانون الانتخابات دون التوافق مع «التيار الصدري» والقوى المستقلة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد الأوضاع.

وقال عثمان في تصريح لـ«الاتحاد» إن منع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر شخصيات قيادية في تياره من السفر ينذر بحصول شيء قريب.

ودعا عثمان الكتل السياسية الكبيرة للأخذ بعين الاعتبار اعتراضات الكتل السياسية الأخرى والمستقلين والشارع العراقي تجاه قانون الانتخابات.