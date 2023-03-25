«الحوثي» يقيد رحلات المنظمات الدولية عبر مطار صنعاء الدولي

عدن (الاتحاد)

أعلنت جماعة الحوثي، فرض قيود على رحلات جميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن، عبر مطار صنعاء الدولي اعتباراً من يوم أمس، احتجاجا على قرار شركة الخطوط الجوية اليمنية إيقاف مبيعات تذاكر رحلاتها في مناطق نفوذ الجماعة الانقلابية شمالي البلاد.

وذكرت مصادر إعلامية موالية للانقلابيين، أن الهيئة العامة للطيران المدني الخاضعة للجماعة، اتخذت قرارا بعدم السماح لأي رحلات تابعة للمنظمات الدولية بالهبوط في مطار صنعاء الدولي سوى يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبارا من تاريخ 31 مارس الجاري.

وقالت المصادر الإعلامية إن هذا القرار جاء على خلفية إيقاف قيادة شركة الخطوط الجوية اليمنية مبيعات تذاكر السفر بين صنعاء - عمّان عبر مكاتبها ووكلاء السفر في مناطق نفوذ جماعة الحوثيين.

وكانت قيادة شركة الخطوط الجوية اليمنية اتهمت الأسبوع الماضي الحوثيين بتجميد حسابات الشركة في البنوك العاملة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وحذرت من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى توقف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي.