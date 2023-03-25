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بايدن يحيل إلى الكونجرس استراتيجية جديدة لتعزيز الاستقرار في ليبيا

بايدن يحيل إلى الكونجرس استراتيجية جديدة لتعزيز الاستقرار في ليبيا
26 مارس 2023 02:39

حسن الورفلي (بنغازي)

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أحال الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى الكونجرس، استراتيجية جديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في 6 بلدان أفريقية بينها ليبيا.
وتركز استراتيجية الولايات المتحدة على إرساء دعائم حكومة وطنية منتخبة في ليبيا قادرة على الحكم وتقديم الخدمات والحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد، موضحاً أن الاستراتيجية تتضمن مبادرة طويلة الأجل مدتها 10 سنوات، إذ جرى تطويرها بعد مشاورات مكثفة مع من قال إنهم «أصحاب المصلحة المحليين.
وتشمل استراتيجية إدارة بايدن في الملف الليبي «الوصول إلى الأمن والعدالة والمساءلة والمصالحة في ليبيا، والجهود السابقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج»، في إشارة إلى الميليشيات المسلحة.
وكتب المبعوث الامريكي الخاص الى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند على تويتر: «الاستراتيجية العشرية الجديدة لمنع الصراع و تعزيز الاستقرار في ‬ ليبيا تستند على شراكات بناءة و برامج على مستوى المجتمعات المحلية تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار و المسائلة و الحوكمة المسؤولة».
وأضاف: «تؤكد هذه المبادرة التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات».

جو بايدن
الكونجرس
ليبيا
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