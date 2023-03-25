هجوم لـ«الشباب» يستهدف مركزاً عسكرياً جنوبي الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلن التلفزيون الصومالي الحكومي، أمس، مقتل 10 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية خلال هجوم استهدف مركزاً عسكرياً، جنوبي البلاد.

وأفاد التلفزيون، بهجوم عناصر الحركة على المركز العسكري للجيش الصومالي في مدينة رونرغود، التي تبعد جنوبا عن العاصمة مقديشو 240 كيلومتراً.

وأضاف أن «الجيش تصدى للهجوم الذي بدأ بعملية انتحارية على مركز عسكري حكومي أعقبه مواجهات عنيفة بين الجيش وعناصر الإرهابية».

وأردف: «الجيش تمكن خلال الهجوم الإرهابي من قتل 10 من عناصر الشباب وإصابة آخرين بجروح متفاوتة».

من جهتها، أعلنت «الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت مواقع إعلامية محسوبة عليها.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الصومالية، أمس، مقتل 3 آلاف من عناصر حركة «الشباب»، خلال العمليات العسكرية الحكومية في الشهور الـ 6 الماضية.

وقالت وزارة الإعلام في بيان: «الحكومة الصومالية تعلن مقتل 3 آلاف من مقاتلي الشباب وإصابة 3 آلاف و700 آخرين منذ بدء العملية العسكرية التي أطلقتها الحكومة الصومالية ضد حركة الشباب الإرهابية».

وأفاد البيان، بأن «الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين تمكن من تحرير نحو 70 بلدة وقرية من قبضة مقاتلي حركة الشباب جنوب ووسط البلاد».

وذكر أن «الحكومة الصومالية تستعد لشن عملية أمنية كبيرة في العاصمة مقديشو لدحر فلول الإرهابيين وضمان أمن الصوماليين»، دون تحديد تاريخ محدد.

ولفت إلى أن «الحكومة الصومالية تلتزم خلال العمليات العسكرية ضد الشباب بضمان قانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقواعد الحرب بالعرف الصومالي».

في غضون ذلك، قتلت قوات الأمن الصومالية في مقديشو، عنصرين ينتميان من حركة «الشباب» الإرهابية.

وأفادت الشرطة أن العنصرين حاولا على قتل رجل أعمال في «سوق بكارة»، أثناء دورية لجهاز الأمن.

هذا وقد تقوم القوات الأمنية بعمليات تمشيط واسعة في مقديشو لمحاربة الخلايا الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن وترويع الآمنين.

ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات ضد حركة «الشباب»، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة الألاف.