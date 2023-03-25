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14 قتيلاً وآلاف المشردين بسبب الفيضانات في الصومال

14 قتيلاً وآلاف المشردين بسبب الفيضانات في الصومال
26 مارس 2023 02:39

مقديشو (الاتحاد)

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قتل 14 شخصاً على الأقل بسبب الفيضانات الناجمة عن التساقطات الغزيرة للأمطار، التي اجتاحت جنوب الصومال مؤخراً، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق للشؤون الإنسانية «أوتشا». وذكرت الوكالة الأممية أن الفيضانات تسببت في نزوح آلاف الأشخاص وتدمير العديد من الممتلكات، مضيفة أن الضحايا تم تسجيلهم في مدينة «بارطيري» بمحافظة «غدو»، التي شهدت أكبر نسبة من التساقطات خلال الأيام الأخيرة. ونقل التلفزيون الصومالي الحكومي عن محمد ولي يوسف محافظ مدينة بارطيري، قوله، إن «الفيضانات غمرت نحو 90 % من المدينة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر جوبا بسبب الأمطار الموسمية التي بدأت في بعض الأقاليم البلاد». وأضاف المحافظ، أن «الفيضانات تسببت في مقتل 6 أشخاص على الأقل فيما شردت 90 % من سكان المدينة».

الصومال
الأمم المتحدة
الفيضانات
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