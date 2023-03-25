مباحثات إماراتية أممية حول الوضع الإنساني في سوريا وأفغانستان

نيويورك (الاتحاد)

بحثت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، مع مسؤولين أمميين، الوضع الإنساني في سوريا والقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع لدعم الشعب الأفغاني، وتجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، بالإضافة إلى التحديات الأمنية المستمرة والاحتياجات الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر: «محادثة متابعة بناءة مع السيد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام، حيث ناقشنا الوضع الإنساني في سوريا، والقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع لدعم الشعب الأفغاني، وأيضاً التجديد المرحب به لمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب».

وأضافت: «لقاء إيجابي مع السيد بينتو كيتا، الممثلة الخاصة للأمين العام لجمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، وذلك عقب مشاركة دولة الإمارات في زيارة قام بها أعضاء مجلس الأمن للبلاد»، وأردفت: «ناقشنا التحديات الأمنية المستمرة والاحتياجات الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخطة خروج بعثة مونوسكو، وكيف يمكن للمجلس أن يساعد البعثة في تنفيذ ولايتها».

وفي السياق، نشرت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة تغريدة قالت فيها: «سررنا برؤية الزميلة سعادة السفيرة علياء آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حيث ناقشنا القضايا الإقليمية وآخر تطورات مجلس الأمن المتعلقة بالوضع في أفغانستان».