الأحد 26 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مباحثات إماراتية أممية حول الوضع الإنساني في سوريا وأفغانستان

لانا نسيبة ومارتن غريفيث (من المصدر)
26 مارس 2023 02:39

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
«الأبيض الأولمبي» يواجه «محاربي التايجوك» على لقب «دولية قطر»

بحثت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، مع مسؤولين أمميين، الوضع الإنساني في سوريا والقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع لدعم الشعب الأفغاني، وتجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، بالإضافة إلى التحديات الأمنية المستمرة والاحتياجات الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر: «محادثة متابعة بناءة مع السيد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام، حيث ناقشنا الوضع الإنساني في سوريا، والقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع لدعم الشعب الأفغاني، وأيضاً التجديد المرحب به لمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب».
وأضافت: «لقاء إيجابي مع السيد بينتو كيتا، الممثلة الخاصة للأمين العام لجمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، وذلك عقب مشاركة دولة الإمارات في زيارة قام بها أعضاء مجلس الأمن للبلاد»، وأردفت: «ناقشنا التحديات الأمنية المستمرة والاحتياجات الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخطة خروج بعثة مونوسكو، وكيف يمكن للمجلس أن يساعد البعثة في تنفيذ ولايتها».
وفي السياق، نشرت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة تغريدة قالت فيها: «سررنا برؤية الزميلة سعادة السفيرة علياء آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حيث ناقشنا القضايا الإقليمية وآخر تطورات مجلس الأمن المتعلقة بالوضع في أفغانستان».

الأمم المتحدة
سوريا
أفغانستان
لانا زكي نسيبة
الإمارات
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
الرياضي
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
اليوم 14:36
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
الرياضي
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
اليوم 14:31
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©