إثيوبيا: انطلاق الحوار الوطني في يونيو

أديس أبابا (الاتحاد)

ذكرت هيئة البث الإثيوبية «فانا»، أمس، أن لجنة الحوار الوطني أعلنت أنها تعكف على إطلاق الحوار الوطني في البلاد في يونيو المقبل.

وقال مفوض لجنة الحوار الوطني مسفين أريا، إن هناك أنشطة مكثفة جارية لعقد حوار وطني «شامل وتشاركي وشفاف» بعد 4 أشهر.

وأضاف أن الخطوة الأولى من عملية الحوار الوطني، تتمثل في التوصل إلى توافق بشأن الموضوعات التي ستتم مناقشتها.

وبدأ صراع في إقليم «التيجراي» أواخر 2020، واتهمت الحكومة متمردي الإقليم ببدء الصراع بهجومها على قاعدة عسكرية في الإقليم.

وأدى اتفاق السلام الموقع في نوفمبر 2022 إلى عودة الاتصالات والخدمات المصرفية، وغيرها من الخدمات الأساسية التي تم قطعها عن منطقة البالغ عدد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة.