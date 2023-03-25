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مدارس الطالبات الأفغانية  تفتح أبوابها قريباً

مدارس الطالبات الأفغانية  تفتح أبوابها قريباً
26 مارس 2023 02:39

كابول (وكالات)

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أكد رئيس دائرة الأمن في ولاية بروان الأفغانية، عزيز الله عمر أن مدارس الطالبات ستفتح أبوابها مجدداً، بعد وقت قصير من الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية. 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عمر لقناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس، مؤكدا أنه «ليس هناك أي مشكلة بشأن بدء الدراسة.  وأوضح أن هناك مشكلة فقط في المنهج الدراسي، وبالتالي تم تشكيل لجنة من أجل إصلاح ذلك، وبعد المصادقة، ستبدأ المدارس فتح أبوابها. 
يأتي ذلك فيما أعربت الطالبات عن قلقهن جراء ذلك، وأكدن على أن إغلاق المدارس أثر على الروح المعنوية. وذكرت زحل، وهي طالبة «كلنا أمل في إعادة فتح المدارس في العام الدراسي الجديد»، يأتي ذلك، بعد أن حثت طالبات، منعن مؤخراً من الذهاب للجامعات أيضاً الحكومة المؤقتة على إعادة فتح الجامعات. 
كما تم منع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بداية من الصف السابع إضافة إلى سلسلة من القيود على النساء منذ تولى طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس عام 2021 بعد خروج القوات الأمريكية والدولية من البلاد.

أفغانستان
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