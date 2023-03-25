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بوتين: هناك تهديدات من توريد أسلحة إلى أوكرانيا

جنود أوكرانيون يجهزون قذائف لإطلاقها
26 مارس 2023 01:19

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجود تهديدات من توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو على دراية تامة بهذه الإمدادات.

وقال بوتين، عبر قناة «روسيا 24» التلفزيونية «بالطبع، هناك تهديدات. عندما يتم توريد الأسلحة إلى دولة نحن في حالة نزاع معها، فهذا يمثل تهديدا على الدوام.. بالنسبة لما تعنيه التهديدات لنا، وكيف يمكن تقييمها».

وأضاف «بالطبع، نحن على دراية تامة بخطط التوريد هذه».

كان بوتين هدد، السبت، باستخدام قذائف اليورانيوم المستنفد في أوكرانيا إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغرب.

وقال بوتين، خلال مقابلة تلفزيونية «روسيا تملك بالطبع الرد. لدينا، بدون مبالغة، مئات آلاف القذائف من هذا النوع، لا نستخدمها في الوقت الحاضر».

وبرر بوتين هذا القرار بنية بريطانيا إرسال ذخائر باليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية.

وأعلنت أنابيل جولدي نائبة وزير الدفاع البريطاني، الاثنين، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود (بريطانيا) كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المستنفد.

وأعلن الرئيس الروسي أن روسيا أبرمت اتفاقاً مع جارتها بيلاروسيا لنشر أسلحة نووية «تكتيكية» على أراضيها.

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المصدر: وكالات
أسلحة
الدول الغربية
أوكرانيا
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