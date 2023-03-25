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السويد تتوقع انضمام فنلندا لـ«الناتو» قبلها

السويد تتوقع انضمام فنلندا لـ«الناتو» قبلها
26 مارس 2023 02:39

ستوكهولم (وكالات)

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البرلمان السويدي يوافق على الانضمام لـ«الناتو»

أقر رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، بأن فنلندا ستنضم إلى حلف الناتو، أسرع من بلاده. وقال كريسترسون: «الآن كل شيء يقول إن فنلندا ستصبح عضواً في حلف الناتو قبل السويد».
وفي ذات السياق، صرح عضو اللجنة البرلمانية التركية للسياسة الخارجية عن حزب الشعب الجمهوري، أوتكو تشاكير، أمس الأول، بأن الجمعية الوطنية الكبرى ستنظر في بروتوكول، عضوية فنلندا في حلف الناتو الأسبوع المقبل.
وبدوره، قال رئيس الفصيل الحاكم في البرلمان الهنغاري، فيدس ماتي كوتشيس، إن بودابست ستصوت على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو في الـ 27 من مارس الجاري، وأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن عضوية السويد في الحلف في وقت لاحق.
وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى حلف الناتو، في شهر مايو 2022، لكن أنقرة منعت عملية انضمامهما، وطالبتهما بإعلان المنظمات الكردية المتواجدة على أراضيهما «منظمات إرهابية».

السويد
فنلندا
الناتو
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