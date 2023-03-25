الاتحاد الأوروبي يدعو أرمينيا وأذربيجان لتجنب التصعيد

بروكسل (وكالات)

دعا الاتحاد الأوروبي أمس، أرمينيا وأذربيجان للتوصل إلى حلول وسط وتجنب التصعيد، جاء ذلك خلال محادثات هاتفية منفصلة أجراها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وقال مكتب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إن ميشيل أعرب خلال هذه المحادثات عن مخاوفه إزاء استمرار الأزمة حول ممر «لاتشين» ووقوع ضحايا في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى زيادة حدة التوترات على أرض الواقع فضلا عن التصريحات السلبية المصاحبة له.

وفي متابعة لاجتماعاته الأخيرة مع الزعيمين في «ميونيخ» في فبراير الماضي أثار ميشيل مختلف الموضوعات التي نوقشت في إطار عملية «بروكسل» بين أول اجتماع ثلاثي عقد في 14 ديسمبر 2021 واجتماعهم الرابع الذي عقد في 31 أغسطس 2022.