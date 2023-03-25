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رئيس تشاد يعفو عن مئات المتمردين

الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي
26 مارس 2023 00:21

أصدر محمد إدريس ديبي رئيس تشاد عفواً عن 380 سجينا من أعضاء «جبهة التغيير والوفاق» المتمردة في بادرة للسلام.

أصبح ديبي رئيساً في 2021 بعد مقتل والده، إدريس ديبي، في ساحة القتال خلال معارك قواته مع المتمردين التشاديين.

وأجرى ديبي، بعد ذلك، محادثات سلام مع عدة جماعات متمردة. لكن «جبهة التغيير والوفاق» لم تشارك في تلك المحادثات وأصرت على أن تقدم السلطات الانتقالية لفتات للسلام بما في ذلك الإفراج عن أعضائها.

وأعلن ديبي، في مرسوم، قائمة بأسماء أعضاء الجبهة الذين عفا عنهم. وحملت الوثيقة تاريخ أمس الجمعة لكنها صدرت اليوم السبت.

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المصدر: وكالات
تشاد
محمد إدريس ديبي
العفو
متمردون
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