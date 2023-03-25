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مدير عام وكالة الطاقة الذرية يزور محطة زابوريجيا النووية قريبا

محطة زابوريجيا النووية
26 مارس 2023 00:10

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اليوم السبت، إنه سيزور محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا الأسبوع المقبل، محذرا من الوضع «الخطير» هناك.

وتسيطر القوات الروسية على أكبر منشأة نووية في أوروبا منذ عام، علما بأن محيط المحطة يتعرّض بشكل مستمر للقصف.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن غروسي سيزور المنشاة للمرة الثانية «لتقييم شروط الأمان والسلامة فيها».

وجاء في بيان لمدير الوكالة «على الرغم من أن وجودنا في المنشأة مر عليه سبعة أشهر، لا تزال الأوضاع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية خطيرة».

وتابع «المخاطر، التي تهدد السلامة والأمان، جلية، وكذلك ضرورة التحرك الآن لتجنب وقوع حادث».

واقترح غروسي إقامة منطقة آمنة حول الموقع.

وقال «أنا مصمم على مواصلة القيام بكل ما باستطاعتي للمساعدة في تقليص مخاطر وقوع حادث نووي».

سيرافق فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي، علما بأن الوكالة موجودة في المنشأة منذ سبتمبر الماضي.

وتعرّضت المنشأة لانقطاع متكرر للتيار الكهربائي الذي تحتاجه بشكل مستمر لضمان وظائف الأمان والسلامة النووية.

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رافاييل غروسي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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