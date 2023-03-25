الأحد 26 مارس 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات محور التقاء العالم للاحتفاء بالنجاح والانتصار والتميّز
«العلماء الضيوف»: الإمارات تنشر التسامح والسلام
مجلس محمد بن حمد الشرقي ينطلق اليوم
مريم المهيري: COP28 سيكون مسرعاً لإدارة تحديات المياه والمناخ
مسجد آمنة الغرير يستضيف 10 قراء و15 محاضرة
الحكام يتقبلون التهاني في شهر رمضان المبارك
خليفة بن طحنون: واحة الكرامة موئل نور دائم لا ينطفئ
الإمارات تحتفي بـ «ساعة الأرض»
كبير مفتي دبي يدعو للمساهمة في حملة «وقف المليار وجبة»
«الأنصاري للصرافة» تقرع جرس «ناسداك دبي» دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»
«الإمارات للإفتاء الشرعي» يجيب عن الفتاوى طوال الأسبوع خلال الشهر الفضيل
«الإمارات للسرطان» والشرطة المجتمعية توزعان المير الرمضاني في رأس الخيمة
«ترايستار العالمية» تدعم حملة «وقف المليار وجبة» بـ5 ملايين درهم
الإمارات.. واحة كرم
«السلامة الغذائية» تعزز جهودها الرقابية بأسواق أبوظبي
261 محلاً بـ«سوق الجبيل» تستقبل الزوار
بلدية رأس الخيمة: حملات تفتيشية على محال بيع الدواجن واللحوم والأسماك
الجود والإنفاق في رمضان
جامع ناصر بن زايد.. تصميم تراثي مستوحى من قصر الحصن
الرعاية النفسية.. مفتاح الإبداع والتميز الوظيفي
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مدير عام وكالة الطاقة الذرية يزور محطة زابوريجيا النووية قريبا
محطة زابوريجيا النووية
26 مارس 2023 00:10
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اليوم السبت، إنه سيزور محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا الأسبوع المقبل، محذرا من الوضع «الخطير» هناك.
وتسيطر القوات الروسية على أكبر منشأة نووية في أوروبا منذ عام، علما بأن محيط المحطة يتعرّض بشكل مستمر للقصف.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن غروسي سيزور المنشاة للمرة الثانية «لتقييم شروط الأمان والسلامة فيها».
وجاء في بيان لمدير الوكالة «على الرغم من أن وجودنا في المنشأة مر عليه سبعة أشهر، لا تزال الأوضاع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية خطيرة».
وتابع «المخاطر، التي تهدد السلامة والأمان، جلية، وكذلك ضرورة التحرك الآن لتجنب وقوع حادث».
واقترح غروسي إقامة منطقة آمنة حول الموقع.
وقال «أنا مصمم على مواصلة القيام بكل ما باستطاعتي للمساعدة في تقليص مخاطر وقوع حادث نووي».
سيرافق فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي، علما بأن الوكالة موجودة في المنشأة منذ سبتمبر الماضي.
وتعرّضت المنشأة لانقطاع متكرر للتيار الكهربائي الذي تحتاجه بشكل مستمر لضمان وظائف الأمان والسلامة النووية.
أخبار ذات صلة
الجيش الليبي يعثر على اليورانيوم المفقود جنوبي البلاد
«الطاقة الذرية»: فقدان 2.5 طن «يورانيوم» في ليبيا
المصدر: د ب أ
محطة زابوريجيا النووية
رافاييل غروسي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الأكثر قراءة
الإمارات
تقاطعات بإشارات ضوئية جديدة بأبوظبي
22 مارس 2023
الإمارات
فتوى: حكم صلاة التراويح بالنسبة للمرأة؟
اليوم 02:40
الإمارات
3 أسابيع إجازة في الشتاء والربيع للمدارس الحكومية العام المقبل
23 مارس 2023
آخر الأخبار
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الرياضي
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
اليوم 14:36
الرياضي
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
اليوم 14:31
الإمارات
الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©