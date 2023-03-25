ميقاتي يلغي جلسة لمجلس الوزراء اللبناني

أعلن نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم السبت، إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد غد الاثنين، بسبب محاولة البعض جر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات.
وقال ميقاتي، في بيان اليوم «نظراً للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جرّ البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، ولأننا نتحمل المسؤولية الدستورية بقناعة وطنية ولكن من دون أن نسمح بجرنا إلى الانتحار أو إلى ما لا يشبه قناعاتنا، لكل هذه الأسباب نعلن إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين».
وأضاف «بدل أن تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع في الاعتبار وتتوحد على إتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي، بدل كل ذلك نشهد محاولة لجر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفيا بغيضا»، في إشارة إلى تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي من منتصف ليل السبت - الأحد 25 - 26 مارس الحالي إلى منتصف ليل 20 - 21 أبريل المقبل.
وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية «أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة. فليتحمل كل طرف مسؤوليته».
وقال إن عملية انتخاب رئيس الجمهورية تشكل «الأولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية وإعادة الانتظام الكامل إلى الدولة اللبنانية. وهذا الأمر الذي نشدد عليه في كل مواقفنا ولقاءاتنا واجتماعاتنا يتحمّل مسؤوليته السادة النواب المطلوب منهم دون سواهم انتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام بهذا الواجب الدستوري».
ورأى أن «البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله لعملية الانتخاب أو فشله في تأمين التوافق المطلوب لإتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجددا على الحكومة التي تجهد لتأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الأساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الإمكانات».