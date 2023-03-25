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الأردن يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

مبنى وزارة الخارجية الأردنية
25 مارس 2023 23:44

دانت وزارة الخارجية الأردنية إحراق نسخة من المصحف الشريف، من قبل متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، أمس الجمعة، وقالت إنه عمل تحريضي وعنصري مرفوض يستفز مشاعر المسلمين، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن إحراق المصحف الشريف هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، ولا يمكن اعتباره شكلا من أشكال حرية التعبير مطلقا، مؤكدة ضرورة وقف مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة التي تؤجج العنف والكراهية، وتهدد التعايش السلمي.

وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالتصدي لهذه الأفعال وعدم السماح بها، والعمل على نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية، باعتبارها مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام بها.

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