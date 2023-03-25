بوتين يهدد باستخدام اليورانيوم المستنفد في أوكرانيا
جنود أوكرانيون يستعدون لإطلاق قذائف
25 مارس 2023 23:22
هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، باستخدام قذائف اليورانيوم المستنفد في أوكرانيا إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغرب.
وقال بوتين، خلال مقابلة تلفزيونية «روسيا تملك بالطبع الرد. لدينا بدون مبالغة، مئات آلاف القذائف من هذا النوع، لا نستخدمها في الوقت الحاضر».
وبرر بوتين هذا القرار بنية بريطانيا إرسال ذخائر باليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية.
وأعلنت أنابيل جولدي نائبة وزير الدفاع البريطاني أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود (بريطانيا) كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المستنفد.
وأعلن الرئيس الروسي، اليوم السبت، أن روسيا أبرمت اتفاقاً مع جارتها بيلاروسيا لنشر أسلحة نووية «تكتيكية» على أراضيها.
وأضاف أن مثل هذه الخطوة لا تنتهك اتفاقات حظر انتشار الأسلحة النووية، مشيراً إلى أنه «لا شي غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها».
وأوضح «اتفقنا على القيام بالأمر نفسه»، مؤكدا الحصول على موافقة بيلاروسيا.
وأوضح بوتين أن ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا يطرح، منذ وقت طويل، مسألة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بلده المتاخم لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وذكر الرئيس بوتين أن موسكو لن تنقل فعليا التحكم في تلك الأسلحة إلى مينسك.
وقال «سبق أن ساعدنا زملاءنا البيلاروس وجهزنا طائراتهم... بدون انتهاك التزاماتنا الدولية على صعيد منع انتشار الأسلحة النووية. ثمة عشر طائرات جاهزة لاستخدام هذا النوع من السلاح».
وأوضح «اعتبارا من 3 أبريل سنباشر تدريب الفرق. وفي الأول من يوليو، سننجز بناء مستودع خاص للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا».
وسبق أن دان الرئيس الروسي، الثلاثاء، اعتزام بريطانيا إرسال ذخيرة تحتوي على يورانيوم مستنفد إلى أوكرانيا قائلا إن موسكو قد تضطر إلى الرد بما يقتضيه الموقف.
وقالت أنابيل جولدي، وزيرة الدولة البريطانية للدفاع في لندن، الاثنين، إن بعض قذائف دبابات «تشالنجر 2» التي ترسلها بريطانيا إلى أوكرانيا تتضمن قذائف خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم مستنفد.
وقال بوتين، في تصريحات بعد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ «إذا حدث كل هذا، فسيتعين على روسيا الرد وفقا لذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن الغرب بدأ جماعياً بالفعل استخدام أسلحة بها مكون نووي».