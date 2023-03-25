الأحد 26 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين يعلن اتفاقاً حول أسلحة نووية مع بيلاروسيا

بوتين يعلن اتفاقاً حول أسلحة نووية مع بيلاروسيا
25 مارس 2023 22:02

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا أبرمت اتفاقاً مع جارتها بيلاروسيا لنشر أسلحة نووية «تكتيكية» على أراضيها.

وأضاف بوتين، في مقابلة بثها التلفزيون الروسي، أن مثل هذه الخطوة لا تنتهك اتفاقات حظر انتشار الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة نووية على أراضي حلفائها الأوروبيين.

وقال بوتين«لا شي غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها».

وأضاف «اتفقنا على القيام بالأمر نفسه»، مؤكدا الحصول على موافقة بيلاروسيا.

وأوضح بوتين أن ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا يطرح، منذ وقت طويل، مسألة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بلده المتاخم لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكر الرئيس بوتين أن موسكو لن تنقل فعليا التحكم في تلك الأسلحة إلى مينسك.

وقال "سبق أن ساعدنا زملاءنا البيلاروس وجهزنا طائراتهم ... بدون انتهاك التزاماتنا الدولية على صعيد منع انتشار الأسلحة النووية. ثمة عشر طائرات جاهزة لاستخدام هذا النوع من السلاح".

وأوضح "اعتبارا من 3 أبريل سنباشر تدريب الفرق. وفي الأول من يوليو، سننجز بناء مستودع خاص للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا".

وبرر بوتين هذا القرار بنية لندن إرسال ذخائر باليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية.

وتوعد الرئيس الروسي باستخدام هذا النوع من القذائف إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغربيين.

وقال "روسيا تملك بالطبع الرد. لدينا بدون مبالغة مئات آلاف القذائف من هذا النوع، لا نستخدمها في الوقت الحاضر".

أخبار ذات صلة
بوتين: روسيا والصين لا تعملان على تأسيس تحالف عسكري
«المبادرات» تكشف الرغبة في إنهاء أزمة أوكرانيا
المصدر: وكالات
روسيا
أسلحة نووية
بيلاروسيا
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
الرياضي
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
اليوم 14:36
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
الرياضي
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
اليوم 14:31
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©