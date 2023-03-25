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روسيا تتهم أذربيجان بشأن النزاع مع أرمينيا

قوات روسية لحفظ السلام في أرمينيا (أرشيفية)
25 مارس 2023 21:25

اتهمت موسكو، اليوم السبت، أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار مع أرمينيا على خلفية النزاع على إقليم ناغورني قره باغ.

وقالت روسيا، التي توسطت بين البلدين لإنهاء الاقتتال الذي نشب عام 2020، إن باكو سمحت لقواتها بعبور الخط الفاصل.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه «في 25 مارس 2023 (السبت)، اجتازت وحدة من القوات المسلحة الأذربيجانية الخط الفاصل في منطقة شوشا في انتهاك» لوقف إطلاق النار المبرم في 2020.

وتابعت الوزارة أن "الجانب الأذربيجاني أبلغ بضرورة احترام بنود (الاتفاق) واتخاذ إجراءات لوقف أعمال الهندسة وسحب القوات المسلحة".

عندما انهار الاتحاد السوفييتي عام 1991، اندلع نزاع بين أذربيجان وأرمينيا على الإقليم أدى يومها إلى مقتل نحو 30 ألف شخص.

وتجدد القتال بين البلدين عام 2020 ليحصد أرواح أكثر من 6500 شخص وانتهى بهدنة رعتها روسيا.

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المصدر: وكالات
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أرمينيا
روسيا
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