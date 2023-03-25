بعد الجفاف.. السيول تودي بحياة 14شخصا في الصومال

قتل 14 شخصاً على الأقل بسبب الفيضانات الناجمة عن التساقطات الغزيرة للأمطار، التي اجتاحت جنوب الصومال مؤخراً، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق للشؤون الإنسانية «أوتشا».
وذكرت الوكالة الأممية أن الفيضانات تسببت في نزوح آلاف الأشخاص وتدمير العديد من الممتلكات، مضيفة أن الضحايا تم تسجيلهم في مدينة بارطيري بمحافظة غدو، التي شهدت أكبر نسبة من التساقطات خلال الأيام الأخيرة.
عانت الصومال من نقص كبير في الأمطار على مدى أربعة مواسم ماضية، ما أدى إلى أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 40 عاماً.
نتيجة لذلك، كانت المجاعة تهدد آلاف الصوماليين الذين يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي في حياتهم اليومية.