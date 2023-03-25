انتشال 9 جثث لمهاجرين في سواحل تونس

أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم السبت، انتشال تسع جثث لمهاجرين غرقوا في سواحل مدينة صفاقس ومدينة الشابة المجاورة.
وغرقت خمسة قوارب محملة بالمهاجرين غير النظاميين في سواحل المنطقة، منذ الأربعاء الماضي. من بين الجثث أربعة أطفال ورضيع، وفق ما أفاد به متحدث باسم الحرس الوطني التونسي.
وفقد، أمس الخميس، أثر 34 مهاجراً فيما نجا أربعة آخرون، إثر غرق قارب كان انطلق من سواحل صفاقس، صباح نفس اليوم، نحو الأراضي الإيطالية.
وقال فوزي المصمودي المتحدث باسم محكمة صفاقس «يجري انتشال الجثث، ولكن لا نعرف الآن إلى أي قارب تنتسب. نحتاج لبعض الوقت».
وأكد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني إن وحدات الحرس البحري اعترضت 79 عملية اجتياز للحدود البحرية بين يومي 22 و24 مارس الجاري، وضبطت 2982 مهاجراً، من بينهم تسعة تونسيين فيما ينحدر الباقون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
يجري اعتراض المهاجرين غير النظاميين بشكل يومي على السواحل التونسية وعلى الحدود البرية. وكانت السلطات الإيطالية أعلنت أن تونس باتت بلد العبور الأول للمهاجرين إلى أراضيها العام الجاري.