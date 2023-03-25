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الصين تجدد موقفها من العلاقات مع أميركا

وزير الخارجية الصيني تشين قانغ
25 مارس 2023 20:23

قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، اليوم السبت، إن موقف الصين تجاه إقامة علاقة صحية ومستقرة وبناءة مع الولايات المتحدة لم يتغير.

وأكد تشين، خلال لقائه مع ممثلين لمنظمات وشركات صديقة للولايات المتحدة في العاصمة بكين، إن الصين تأمل في أن يعمل البلدان معا لتعزيز العلاقات الثنائية للتغلب على الصعوبات.

وأضاف أن بلاده تأمل بتوقف الولايات المتحدة عن استخدام بعض الوسائل لاحتواء الصين وقمعها.

وأوضح تشين أن الصين ستواصل توفير بيئة أعمال أفضل للشركات العالمية بما في ذلك الشركات الأميركية.

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المصدر: رويترز
الصين
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