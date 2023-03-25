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هدايا «حب وحزن» على قبور جنود في أوكرانيا

من العاصمة الأوكرانية كييف
25 مارس 2023 18:28

لا يخيّم الصمت المهيب على مقبرة لفيف العسكرية في أوكرانيا على غرار مقابر المدنيين، بل هي نابضة بالحياة ومزيّنة بدمى كالدببة المصنوعة من الفرو، وفيها سجائر وأكواب من القهوة... في تعبير عن الحب والحزن في آن.

يجلس فاليري بوشكو بجانب قبر ابنه فيكتور حاملاً سيجارة مشتعلة في كل يد، واحدة له والأخرى لابنه المتوفى الذي عُلّقت صورته على صليب مغروس في الأرض.

وقال الرجل الذي كست وجهه التجاعيد وغطى الشعر الأبيض رأسه: «أدخن مع ابني. غالباً ما كنا في السابق نأخذ استراحة لندخّن سوياً. إنها عادة سيئة، لكنها تريحني. أتحدث معه وأفكر».

وأضاف: «يفعل عدد كبير من الناس ذلك. تأتي نساء أيضاً للتدخين مع أزواجهن أو أبنائهن» المدفونين في هذه المقبرة المخصصة لجنود قتلوا في الحرب مع روسيا.

تقع مقبرة ليتشاكيف العسكرية التاريخية في حي جنوب شرق لفيف، المدينة الكبيرة في غرب أوكرانيا على بعد حوالي 1000 كيلومتر من خط المواجهة. وتضم المقبرة آلاف المدافن التي تعود إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية.

بعد بدء الهجوم الروسي في فبراير 2022 بوقت قصير، باشرت سلطات المدينة دفن الجنود الذين قتلوا على الجبهة، هناك.

ويضم الموقع الملقب «ساحة مارس» حوالي 350 مقبرة حديثة ويشهد جنازات جديدة يومياً تقريباً.

 

 

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المصدر: وكالات
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