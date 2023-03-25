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السعودية تصدر قراراً جديداً بشأن العمرة خلال رمضان

السعودية تصدر قراراً جديداً بشأن العمرة خلال رمضان
25 مارس 2023 17:27

 شددت وزارة الحج والعمرة السعودية على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة في شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها، وذلك لإعطاء فرصة للجميع.

وقالت الوزارة في بيان نشرته صحيفة "عكاظ" اليوم السبت ، إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان "يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر".

وأكدت الوزارة أن إصدار التصريح من تطبيق "نسك" ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد، مشيرة إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق "نسك" قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق إتاحة تصاريح عمرة شهر رمضان الحالي، عبر تطبيق "نسك" للمواطنين والمقيمين داخل السعودية وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة. 

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العمرة
المسجد الحرام
السعودية
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