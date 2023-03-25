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بوتين وأردوغان يجريان اتصالاً هاتفياً

من لقاء بوتين وأردوغان
25 مارس 2023 17:20

ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء، نقلاً عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث عبر الهاتف مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت الرئاسة التركية قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت، أن أردوغان شكر بوتين على «موقفه الإيجابي» تجاه تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

 

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المصدر: وكالات
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روسيا وأوكرانيا
رجب طيب أردوغان
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