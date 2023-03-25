الأحد 26 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي لهذا السبب: لا يمكن بدء الهجوم المضاد

زيلينسكي
25 مارس 2023 17:01

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع العسكري في شرق بلاده بأنه «غير جيد».

وقال زيلينسكي إن السبب في ذلك هو «نقص الذخيرة».

وعن بدء الهجوم المضاد المحتمل، قال زيلينسكي:«لا يمكننا البدء بعد»، مشيراً إلى أنه من دون دبابات ومدفعية لا يمكن إرسال «جنود شجعان» إلى الجبهة.

وأشار زيلينسكي إلى النقص الخطير في الأسلحة وقال:«ننتظر وصول ذخيرة من شركائنا»، ولفت إلى أن الجيش الروسي يطلق كل يوم ذخيرة تتجاوز ثلاثة أمثال ما تطلقه القوات المسلحة الأوكرانية.

وأجرت المقابلة يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري، داخل القطار، أثناء رحلة عودة زيلينسكي إلى العاصمة كييف، قادماً من زيارة لمنطقة خيرسون الجنوبية القريبة من الجبهة.

ولا يزال المدافعون الأوكرانيون يواجهون موقفاً صعباً في مدينة باخموت المتصارع عليها في منطقة دونيتسك.

ولا تزال باخموت تعد أكثر القطاعات المتصارع عليها في الجبهة، غير أن وضع الجيش الأوكراني «استقر» وفقاً لتصريحات القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني. 

 

 

أخبار ذات صلة
بوتين: روسيا والصين لا تعملان على تأسيس تحالف عسكري
«المبادرات» تكشف الرغبة في إنهاء أزمة أوكرانيا
المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير زيلينسكي
أوكرانيا
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
الرياضي
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
اليوم 14:36
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
الرياضي
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
اليوم 14:31
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©