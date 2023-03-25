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بعد «حملة مطاردة».. ترامب ينظم أول تجمع انتخابي

دونالد ترامب
25 مارس 2023 17:08

في واشنطن يعقد دونالد ترامب أول مهرجان انتخابي له، السبت، في واكو التي شهدت مواجهة بين جماعة مناهضة للحكومة والأمن الفدرالي أوقعت قتلى في 1993، في وقت يواجه عدداً من التحقيقات الجنائية التي تهدد مسعاه للعودة إلى البيت الأبيض.

أصبحت مدينة واكو بولاية تكساس الأميركية والتي تحيي الذكرى الثلاثين للمواجهة، بمثابة مرجع لنشطاء اليمين المتطرف الذين يتغنون بمقاومتها يعتبرونه تجاوزات الحكومة.

يأتي المهرجان السياسي وسط موجة من التصريحات العدائية المتزايدة لترامب الذي يندد بـ«حملة مطاردة» من جانب مدعين يصفهم بأنهم «حثالة»، يلاحقونه في قضايا في نيويورك وواشنطن وأتلانتا.

ودعا ترامب البالغ 76 عاماً، والذي واجه إجراءات عزل بتهمة التحريض على تمرد، الأسبوع الماضي أنصاره للاحتجاج تنديداً بمدعي مانهاتن العام ألفين براغ، وتوقع الرئيس السابق أن يتم «توقيفه» من دون تقديم إثبات على ذلك.

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