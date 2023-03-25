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أوكرانيا: استقرار الوضع قرب باخموت

مدرعة أوكرانية تسير على طريق موحل بالقرب من باخموت
25 مارس 2023 16:08

تمكنت القوات الأوكرانية من تحقيق "استقرار" الوضع حول باخموت حيث تتركّز منذ ثمانية أشهر أعنف المعارك مع الجيش الروسي في شرق البلاد، على ما أكد قائد الجيش الأوكراني.

وقال فاليري زالوجني خلال اتصال هاتفي مع رئيس أركان الجيش البريطاني الأميرال سير توني راداكين في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن الوضع "الأصعب" على خط التماس يتركز "حول باخموت".

وكتب زالوجني على فيسبوك "بفضل الجهود الرائعة لقوات الدفاع، تمكنا من تحقيق الاستقرار في الوضع".

وتشير القوات الروسية أحيانًا إلى سيطرتها بصعوبة على مناطق حول المدينة التي تحوّلت رمزاً للمقاومة الأوكرانية مع انها لا ترتدي أهمية استراتيجية من وجهة نظر عسكرية.

واشار تقرير نشرته أجهزة الاستخبارات البريطانية السبت إلى أن "الهجوم الروسي على مدينة باخموت في منطقة دونباس متوقف إلى حد كبير".

وقال البريطانيون في بيان "من المرجح جدا أن يكون ذلك نتيجة الاستنزاف الشديد للقوات الروسية خصوصا" مشيرين في الوقت ذاته إلى أن كييف "تكبدت خسائر بشرية فادحة" أيضا.

 

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المصدر: وكالات
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