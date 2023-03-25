الفاتيكان يعيد قطعاً من البارثينون إلى اليونان

أعاد الفاتيكان إلى السلطات اليونانية ثلاث قطع من معبد البارثينون احتفظ بها لأكثر من قرنين، خلال احتفال أقيم في متحف الأكروبوليس في أثينا.
وقال المطران بريان فاريل المسؤول عن الترويج للوحدة بين المسيحيين، في كلمة خلال الاحتفال: «إن منح اليونان أجزاء من البارثينون كانت محفوظة في متاحف الفاتيكان منذ أكثر من قرنين، يمثّل بادرة صداقة وتضامن مع شعب اليونان».
وأشارت متاحف الفاتيكان إلى أنّ القطع المُعادَة إلى اليونان هي عبارة عن رأس حصان ورأسي صبي صغير ورجل ملتح.
وأضاف فاريل أنّ اليونانيين «يرغبون في أن تُعاد القطع إلى بلدهم حيث موقعها الأصلي»، مرحّباً بقرار إعادة القطع الذي اتّخذه البابا فرنسيس.
وتأمل اليونان في استرداد منحوتات البارثينون الموجودة في المتحف البريطاني («بريتش ميوزيم») في لندن، رغم إعلان سلطات العاصمة البريطانية في يناير رفضها إعادة المنحوتات.