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جرحى في برلين إثر هجوم بقنبلة وسكين
أرشيفية
25 مارس 2023 15:54
أصيب ثلاثة أشخاص في برلين، إثر هجوم نفذه رجل باستخدام قنبلة يدوية وسكين، مساء أمس الجمعة.
وقالت شرطة برلين، اليوم السبت، إن أحد الضحايا«61 عاماً» في حالة حرجة.
وتولت لجنة جرائم القتل التحقيق في جريمة الشروع في القتل.
وحاول المشتبه به الفرار، ولكن تم القبض عليه.
ولا تزال خلفية الهجوم غير واضحة.
ويُشتبه في أن منفذ الهجوم فجر القنبلة اليدوية حوالي الساعة الحادية عشرة والربع مساء أمس (التوقيت المحلي) أمام مدخل مبنى سكني، بحسب معلومات الشرطة.
وأسفر الهجوم عن إصابة امرأتين «42 و48 عاماً» والرجل البالغ من العمر 61 عاماً.
ويشتبه في أن منفذ الهجوم «61 عاماً» هاجم إحدى المرأتين والرجل بسكين وألحق بهما المزيد من الإصابات.
وقالت الشرطة إن الجرحى الثلاثة نقلوا إلى المستشفيات.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه حتى الآن لم تتضح العلاقة بين منفذ الهجوم والمصابين.
ويتواصل التحقيق لتحديد ملابسات الجريمة.
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