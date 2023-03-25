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أردوغان يشكر بوتين على «موقفه الإيجابي»

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
25 مارس 2023 15:48

قالت الرئاسة التركية اليوم السبت إن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وشكره على "موقفه الإيجابي" تجاه تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضافت الرئاسة أنهما ناقشا خطوات لتحسين العلاقات التركية الروسية والتطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، كما عبر أردوغان عن أهمية إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا عبر المفاوضات في أقرب وقت ممكن. 

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المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
تركيا
رجب طيب أردوغان
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