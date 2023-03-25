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وفاة 3 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في أفغانستان

وفاة 3 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في أفغانستان
25 مارس 2023 15:33

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان اليوم السبت، أن أكثر من ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم ودمر 750 منزلا على مدار اليومين الماضيين في البلاد جراء الأمطار الغزيرة.

وقال المتحدث باسم الهيئة شفيع الله رحيمي إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا جراء الطقس السيء. وتسببت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة في أكثر الأضرار في مقاطعة زارا في إقليم بلخ بشمال البلاد.

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ووفقا للأمم المتحدة، تعد الفيضانات الموسمية حدثا سنويا في أفغانستان، ولكن عقودا من الصراع إلى جانب التدهور البيئي والاستثمارات غير الكافية في خفض خطر الكوارث ساهم في زيادة المخاطر التي يتعرض لها الأفغان في مثل هذه الأحداث الطبيعية. وقال رحيمي أيضا اليوم السبت، إن حصيلة الوفيات من جراء الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي ارتفعت إلى عشرة أشخاص. وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر وكان مركزه في جبال هندوكوش في أفغانستان عن إصابة 60 شخصا وإلحاق الضرر ب 800 منزل.

المصدر: د ب أ
أفغانستان
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