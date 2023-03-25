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فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق غابات كبير في إسبانيا

فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق غابات كبير في إسبانيا
25 مارس 2023 15:12

قال رجال الإطفاء اليوم السبت إنهم منعوا أول حريق غابات كبير في إسبانيا هذا العام من التوسع بشكل أكبر في منطقة بلنسية شرق البلاد حيث دمر أكثر من 9884 فدان من الغابات وأجبر 1500 من السكان على ترك منازلهم.
وأثار الجفاف غير المعتاد في فصل الشتاء في مناطق من جنوب القارة الأوروبية مخاوف من تكرار ما حدث في عام 2022 عندما تضرر مليون و940 ألف فدان في أوروبا أي أكثر من مثلي المتوسط السنوي على مدى 16 عاما ماضية، وفقا لإحصاءات المفوضية الأوروبية.
وفي إسبانيا دمر 493 حريقا مساحات كبيرة بلغت 759 ألف فدان العام الماضي، وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي التابع للمفوضية.
وقالت خدمة الإطفاء اليوم السبت إن أكثر من 500 رجل إطفاء مدعومين بعشرين طائرة من بينها طائرات هليكوبتر حاولوا السيطرة على الحريق بالقرب من قرية فيلانويفا دي فيفر في بلنسية.
ومع ذلك تمكنوا فقط من وقف امتداد الحريق إلى مناطق أخرى.
وذكرت صحيفة لاس بروفينسياس الإقليمية أن الشرطة تعتقد أن الحريق ربما يكون اندلع بسبب شرارة من آلة تستخدم في جمع الحطب. ولم يرد الحرس المدني الإسباني على طلبات رويترز للتعليق.
وقالت جابرييلا برافو مسؤولة الشؤون الداخلية في المنطقة إن خدمات الطوارئ أخلت ثماني مناطق سكنية.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة "ستحاول طائرات صباح السبت منع الحريق من الامتداد إلى مناطق أخرى".
وتعاني إسبانيا من جفاف طويل الأمد بعد ثلاث سنوات من أمطار أقل من المتوسط.

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المصدر: رويترز
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