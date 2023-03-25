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نيوزيلندا تحيي ساعة الأرض بإطفاء الأنوار في المعالم الرئيسية والأثرية

نيوزيلندا تحيي ساعة الأرض بإطفاء الأنوار في المعالم الرئيسية والأثرية
25 مارس 2023 13:30

أحيت نيوزيلندا اليوم السبت، "ساعة الأرض"، أطفأت الأضواء في المعالم الرئيسية والرئيسية بالبلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتشجع الحركة العالمية الدول على إطفاء الأنوار لمدة ساعة للفت الانتباه إلى قضايا خسارة الطبيعة والتغير المناخي. وأطفأت معالم رئيسية في أوكلاند، من بينها برج سكاي تاور وجسر هاربور ومباني البرلمان في ولينجتون، أنوارها في الثامنة والنصف مساء (0730 بتوقيت جرينتش). وفي وقت لاحق، سوف تحيي مواقع أخرى في أنحاء العالم، من بينها مبنى إمباير ستيت، وبرج إيفل، ودار أوبرا سيدني "ساعة الأرض." ويطلب الصندوق العالمي للطبيعة، الذي تم تأسيسه قبل 17 عاما، المشاركة لمدة 60 دقيقة لفعل أي شيء إيجابي للكوكب في "أكبر ساعة للأرض".

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 وقالت المدير العام كيرستن للصندوق سخايت إن ساعة الأرض هي "احتفاء رائع بالأشخاص والكوكب والطبيعة"، وتذكرة قوية لأهمية كوكبنا والحاجة إلى حمايته. وبدأت المبادرة في أستراليا في عام 2007 . وشاركت 192 دولة وإقليما في المبادرة في 2021.

المصدر: د ب أ
نيوزيلندا
ساعة الأرض
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