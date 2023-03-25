إندونيسيا: جبل "سيميرو" يظهر نشاطا بـ 21 زلزالا بركانيا

ذكر يادي يولياندي، أحد المسؤولين في مركز مراقبة بركان "سيميرو" في إندونيسيا، أنه استنادا إلى المراقبة الزلزالية اليوم السبت، فإن جبل "سيميرو" قد شهد 21 زلزالا، مع سعة موجية 22-17 ملليمترا وبلغت مدة الزلزال 155-75 ثانية.

وأضاف يولياندي في مركز مراقبة بركان "سيميرو" ، على جبل "ساور" بمنطقة "لوماجانج" في إقليم جاوة الشرقية اليوم أن "جهاز قياس الزلازل سجل أيضا سعة موجية، 155 ملليمترا وزلزالا استمر 215 ثانية"، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل زلزال بركاني عميق ، مع سعة موجية 24 ملليمترا واثنين من الزلازل التكتونية بعيدين، بسعة موجية 14-10 ملليمترا. وأضاف المسؤول أنه لم يتم ملاحظة الدخان من فوهة البركان، والرياح ضعيفة وأنها تهب صوب الاتجاهين الجنوبي والجنوبي الغربي. وطالب المسؤول المواطنين بالامتثال لجميع التوصيات التي حددها مركز علوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية28. يذكر ان اندونيسيا يوجد بها قرابة بركانا نشطا. كما تقع إندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل. وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.