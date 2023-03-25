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اتفاق أميركي كندي على التصدي للهجرة غير الشرعية

اتفاق أميركي كندي على التصدي للهجرة غير الشرعية
25 مارس 2023 10:28

 أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وكندا التوصل إلى اتفاق يسمح لكل منهما بإعادة المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود باتجاه البلد الآخر.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأميركي جو بايدن في أوتاوا - ستقوم الشرطة وضباط الحدود بفرض الاتفاقية وإعادة عابري الحدود غير النظاميين إلى أقرب ميناء دخول مع الولايات المتحدة.

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وأضاف : فرقنا عملت بجد لتحقيق هذه الاتفاقية، وكل هذا العمل سيجعل من الممكن ردع الهجرة غير النظامية على حدودنا، بينما نقوم في نفس الوقت بزيادة الهجرة النظامية. من جانبه رأى بايدن - خلال المؤتمر الصحفي - أن الولايات المتحدة الأميركية وكندا تفيان بالتزاماتهما بمعالجة المستويات التاريخية للهجرة في نصف الكرة الأرضية، مشيدا بالقرار الذي اتخذته كندا باستقبال 150 ألف مهاجر من دول في نصف الكرة الغربي.

المصدر: وام
كندا
أميركا
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