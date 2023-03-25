اتفاق أميركي كندي على التصدي للهجرة غير الشرعية

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وكندا التوصل إلى اتفاق يسمح لكل منهما بإعادة المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود باتجاه البلد الآخر.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأميركي جو بايدن في أوتاوا - ستقوم الشرطة وضباط الحدود بفرض الاتفاقية وإعادة عابري الحدود غير النظاميين إلى أقرب ميناء دخول مع الولايات المتحدة.

وأضاف : فرقنا عملت بجد لتحقيق هذه الاتفاقية، وكل هذا العمل سيجعل من الممكن ردع الهجرة غير النظامية على حدودنا، بينما نقوم في نفس الوقت بزيادة الهجرة النظامية. من جانبه رأى بايدن - خلال المؤتمر الصحفي - أن الولايات المتحدة الأميركية وكندا تفيان بالتزاماتهما بمعالجة المستويات التاريخية للهجرة في نصف الكرة الأرضية، مشيدا بالقرار الذي اتخذته كندا باستقبال 150 ألف مهاجر من دول في نصف الكرة الغربي.