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مقتل شخصين جراء انفجار بمصنع في ولاية بنسلفانيا الأميركية

مقتل شخصين جراء انفجار بمصنع في ولاية بنسلفانيا الأميركية
25 مارس 2023 09:43

 لقي شخصان حتفهما واعتبر 9 آخرون في عداد المفقودين إثر انفجار قوي وقع في مصنع للشيكولاته في ولاية بنسلفانيا الأميركية يوم الجمعة، مما تسبب في ارتفاع عمود من الدخان في الهواء واهتزاز المنازل القريبة، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين.

وقال الشرطي واين هولبن في مؤتمر صحفي إن الانفجار دمر مبنى واحدا وألحق أضرار بمبنى آخر في مصنع "ار ام بالمر" للشيكولاته في منطقة "ويست ريدينج"  شمال غرب مدينة فيلادلفيا.

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وأوضح أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب وقوع الانفجار. وقالت جيسيكا بيزلر المتحدثة باسم مستشفى ريدينج إن المستشفى استقبل ثمانية مصابين، موضحة إنه تم نقل مصاب ودخول اثنين آخرين في حالة جيدة، وتم السماح بخروج خمسة مصابين.

وقالت سامانتا كاج عمدة البلدة، وهي تعمل أيضا في إدارة الإطفاء، في مؤتمر صحفي بعدما توجهت لمكان الانفجار "لقد كان الانفجار قويا للغاية لدرجة أنه حرك المبنى أربعة أقدام للأمام.. لقد كان مخيفا للغاية".

المصدر: د ب أ
أميركا
انفجار
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